Seyir halindeki araç yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki araç yandı

21.04.2022 14:21
Seyir halindeki araç yandı

Nevşehir'de seyir halindeyken yanmaya başlatan otomobilde maddi hasar oluştu.

Nevşehir'de seyir halindeyken yanmaya başlatan otomobilde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Aksaray yolu üzerinde Avni G.'nin kullandığı 38 TH 837 plakalı araç, seyir halindeyken alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yoldan geçen bir tır sürücüsü aracında bulunan yangın tüpüyle yanan araca müdahale etti. O anlar çevredeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Seyir halindeki araç yandı
Seyir halindeki araç yandı
Seyir halindeki araç yandı
Seyir halindeki araç yandı
Seyir halindeki araç yandı

YORUMLAR
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Seyir halindeki minibüs alev alev yandı Seyir halindeki minibüs alev alev yandı Kartal'da, evindeki yangına rağmen uykusundan uyanmayan ev sakinini itfaiye kurtardı Kartal'da, evindeki yangına rağmen uykusundan uyanmayan ev sakinini itfaiye kurtardı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Nevşehir, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç yandı - Son Dakika


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