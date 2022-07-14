Seyir halindeki araca baltayla saldırdı - Son Dakika
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Seyir halindeki araca baltayla saldırdı

14.07.2022 10:39
Seyir halindeki araca baltayla saldırdı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde engelli bir şahıs, baltayla seyir halindeki araca zarar verdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde engelli bir şahıs, baltayla seyir halindeki araca zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, eline aldığı baltayla Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan, bir firmaya ait araca saldırdı. Araca zarar veren şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Firma çalışanları hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, araca zarar veren şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını belirledi.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araca baltayla saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki araca baltayla saldırdı - Son Dakika
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