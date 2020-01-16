Seyir halindeki araca çarpıp devrilen otomobil kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araca çarpıp devrilen otomobil kamerada - Son Dakika

Seyir halindeki araca çarpıp devrilen otomobil kamerada

6 saat önce

Konya'da tali yoldan çıkan otomobilin cadde üzerinde seyir halindeki olan araca çarparak devrilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Seyir halindeki araca çarpıp devrilen otomobil kamerada, System.String[]

Konya'da tali yoldan çıkan otomobilin cadde üzerinde seyir halindeki olan araca çarparak devrilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Kaza, dün saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GH 8814 plakalı otomobil tali yoldan karşı yola geçmeye çalıştığı sırada önündeki araçtan gelen otomobili fark edemeyen sürücü, ana cadde üzerinde seyir halinde olan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Çevredeki esnaflardan Seyit Tosun, kaza anında otomobilinde olduğunu ve kaza yapan aracın önündekini fark etmeden yola çıktığını söyledi. Esnaf Mehmet Bircan ise, aynı yerde sürekli benzer ölümlü kazaların olduğunu ve önlenebilmesi için ışık yapılması gerektiğini ifade etti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:57 Kaynak: İHA
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