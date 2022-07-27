Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda yolcu konumundaki kişi başından vuruldu - Son Dakika
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Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda yolcu konumundaki kişi başından vuruldu

27.07.2022 09:18
Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda yolcu konumundaki kişi başından vuruldu

Adana'da seyir halinde olan hafif ticari araca silahlı saldırı düzenlendi.

Adana'da seyir halinde olan hafif ticari araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yolcu konumunda bulunan bir genç başından vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi ara sokaklarında kimliği belirlenemeyen şüpheliler seyir halinde olan 01 FFY 27 plakalı hafif ticari araca silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yolcu konumunda bulunan Necati Ersönmez (23), başından vuruldu. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü durmayarak yakınında bulunan özel bir hastaneye geldi. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Necati Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Süleyman Cenk İdaye - İHA)

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Kaynak: İHA

Narlıca, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda yolcu konumundaki kişi başından vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda yolcu konumundaki kişi başından vuruldu - Son Dakika
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