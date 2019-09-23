Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki araca "yorgun mermi" isabet ettiği iddiası
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Seyir halindeki araca "yorgun mermi" isabet ettiği iddiası

1 saat önce

Antalya'da seyir halindeki araca "yorgun mermi" isabet ettiği iddia edildi.

Seyir halindeki araca

Antalya'da seyir halindeki araca "yorgun mermi" isabet ettiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, 07 ALL 879 plakalı otomobiliyle yola çıkan sağlık personeli Esra Uludağ, Çağlayan Mahallesi 2094. Sokak'ta aracını park edeceği esnada bir ses duydu. Uludağ, bunun üzerine araçtan inerek otomobilini inceledi.

Bu sırada otomobilinin ön camı ve cam etrafındaki plastik aksamlardaki çatlak ve kırıkları farkeden Uludağ, durumu polise bildirdi.

Araçta yapılan ilk incelemelerde hasarın "yorgun mermi" nedeniyle olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, mermi çekirdeği aradı.

Polis tarafından olay yerinde yapılan araştırmalardan sonuç alınamaması üzerine araç, sanayiye götürüldü.

Çağlayan, Antalya, Uludağ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:34 Kaynak: AA
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