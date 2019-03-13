Seyir Halindeki Aracın Camından Sarktı

Siirt'te seyir halindeki aracın penceresinden sarkan kişinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

Siirt'te seyir halindeki aracın penceresinden sarkan kişinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi.



Kurtalan ilçesi istikametinden Siirt kent merkezine giriş yapan 06 HVD 70 plakalı hafif ticari araçta yolculuk eden bir kişi, aracın camından sarkarak hem can hem trafik güvenliğini tehlikeye attı.



Başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, camdan sarkarak yolculuk yapan kişinin yola doğru eğilerek yol çizgilerine dokunmaya çalıştığı görülüyor.



Görüntüde, Nihat Aykut Caddesi yol ayrımında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin (KGYS) yer aldığını fark eden kişinin aracın içine girdiği yer alıyor.

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