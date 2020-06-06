Seyir halindeki aracın direksiyonu bıraktı, ayağa kalktı - Son Dakika

Seyir halindeki aracın direksiyonu bıraktı, ayağa kalktı

*- Antalya'da bir kamyonet sürücüsü, aracın direksiyonu ve gaz pedalını bırakıp araç kapısı açtı ve yandan geçen sürücüyü el sallayarak selamladı.

*- Sorumsuz sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansırken, "Acaba sosyal medyada çıkmak için mi yaptılar" sorusunu akıllara getirdi.

Antalya'da bir karayolunda kamyonet sürücüsünün direksiyon bırakıp yandan geçen araçtakileri selamlama görüntüleri 'pes' dedirtti. Görüntüler, bölünmüş bir karayolunda kaydedildi. Sollama yapan araç içindeki kişi, gülme sesiyle "Yol verelim arkadaşlar, arkadaşı görüyor musunuz?" dedi. Bu sırada kamyonet sürücüsü aracın sürücü kapısı açtı ve direksiyonu bırakıp, ayağını da gazdan çektikten basamak bölümünde ayağa kalktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, sorumsuz sürücü, ara ara yola da bakıp görüntüsünü çeken kişiye el salladı. Görüntüyü çeken kişi ise "Direksiyonu kim tutuyor acaba?" diye sordu.

Sorumsuz sürücü daha sonra kendini görüntüleyen kişile araç kornası ve gülücüklerle selamlayıp koltuğuna oturdu.