Seyir halindeki aracın motoru yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki aracın motoru yandı - Son Dakika

Seyir halindeki aracın motoru yandı

7 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir aracın motor kısmı seyir halindeyken yanmaya başladı.

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir aracın motor kısmı seyir halindeyken yanmaya başladı. Yaşanan olayda araç kullanılamaz hale gelirken araç içerisindeki 2 kişi yara almadı.


Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep- Adıyaman kara yolunda Yavuzeli ilçesine 2 kilometre kala meydana geldi. İddiaya göre, Ali Yılmaz (39) idaresindeki 27 SY 259 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü Ali Yılmaz, eşi Fatma Yılmaz ile beraber araçtan inerek itfaiye ekiplerini aradı.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yaşanan olayda yaralanma olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.


Olayın ardından Gaziantep-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Adıyaman, Yavuzeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:06 Kaynak: İHA
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