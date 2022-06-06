Seyir halindeki aracın önünü kestiler, içindekileri indirip darp ettiler - Son Dakika
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Seyir halindeki aracın önünü kestiler, içindekileri indirip darp ettiler

06.06.2022 09:47
Seyir halindeki aracın önünü kestiler, içindekileri indirip darp ettiler

Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir grup, ortalığı birbirine kattı.

Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir grup, ortalığı birbirine kattı. Seyir halindeki aracın önünü kesen şahıslar, tekme ve tokatla aracın içindekilere saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bir grup yabancı uyruklu şahıs, seyir halindeki aracın önünü bilinmeyen bir nedenle önünü kesti. Yolun bir şeridini kapatan şahıslar, akan trafiğe aldırmadan aracın içindekilerle tartışmaya başladı. İlerleyen dakikalarda yaptıkları ile yetinmeyen şahıslar, tekme ve tokatlarla diğer şahıslara saldırdı. Dakikalarca süren o anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Hakan Polat - Mert Yıldırım - İHA)

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Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sokaktaki kavgalar kamerada Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sokaktaki kavgalar kamerada BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKTAKİ KAVGALAR KAMERADA BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKTAKİ KAVGALAR KAMERADA
Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyir halindeki aracın önünü kestiler, içindekileri indirip darp ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki aracın önünü kestiler, içindekileri indirip darp ettiler - Son Dakika
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