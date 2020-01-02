Seyir halindeki aracının camından el bombası attı - Son Dakika
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Seyir halindeki aracının camından el bombası attı

6 saat önce

Rusya'da trafikte seyir halindeki otomobilin sürücüsü, camı açarak pimini çektiği el bombasını yola bıraktı.

Seyir halindeki aracının camından el bombası attı, System.String[]

Rusya'da trafikte seyir halindeki otomobilin sürücüsü, camı açarak pimini çektiği el bombasını yola bıraktı. Polis, sürücüyü arıyor.

Olay, önceki gün Rusya'nın St. Petersburg kentinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki otomobilinin camını açan sürücü, elinde tuttuğu el bombasının pimini çekerek asfalta bıraktı. Görüntülerde, el bombasının yola düşmesinin ardından birkaç saniye sonra patlama sesi duyuldu. Görüntüleri, el bombalı sürücünün arkasından seyreden araç sürücüsü kaydetti ve olayın ardından polise ihbar etti. Rusya İçişleri Bakanlığı, olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyururken, polis el bombalı sürücüyü arıyor.

Görüntü Dökümü

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-Trafikten görüntü

-Sürücünün el bombasını camdan çıkarması

-Pimini çektiği el bombasını yere bırakması

-Patlama sesi

-Detaylar


Petersburg, Polis, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:46 Kaynak: DHA
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