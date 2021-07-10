Canını hiçe saydı, trafiği böyle tehlikeye attı - Son Dakika

Canını hiçe saydı, trafiği böyle tehlikeye attı

Seyir halindeki araçlardan dışarı çıkan iki maganda kamerada

İSTANBUL - Şehir magandaları Büyükçekmece'de E-5 karayolunda, seyir halindeki araçtan dışarı çıkarak canlarını hiçe saydı. Yan yana iki şeritte çok yavaş şekilde hareket eden araçlar, trafiği olumsuz şekilde etkiledi. Şehir magandalarının o sorumsuz anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece'de meydana geldi. E-5 karayolunda seyir halinde olan iki araç, yan yana gelerek düşük hızda hareket etmeye başladı. Seyir halindeki araçların camlarından canlarını umursamadan dışarı çıkan iki şehir magandası ise görenlere korku dolu anlar yaşattı. Trafik olumsuz yönde etkileyen magandalar bir süre sonra gözden kayboldu. Şehir magandalarının o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.