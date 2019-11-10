Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika Güncel Seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yanan bir otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yanan bir otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Haramidere Mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekip park etti ardından itfaiye ekiplerine haber verdi.

Otomobili saran alevlere müdahale eden ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bu sırada D- 100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Ekiplerin çalışmaların ardından otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü

Seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

D-100 Karayolu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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