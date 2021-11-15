Son dakika haberi... Görenler şaşkına döndü... Seyir halindeki sürücünün saçını kesen kadın kamerada - Son Dakika

Görenler şaşkına döndü... Seyir halindeki sürücünün saçını kesen kadın kamerada
ANKARA - Yoğun trafikte ilerleyen aracın içindeki kadın yolcu şoförün saçını tıraş etti.
Yoğun trafikte ilerleyen otomobilin arka koltuğunda oturan kadın yolcu, elinde bulunan tıraş makinası ile şoförün sacını tıraş etti. Görenleri gülümseten tıraş aracın arkasında bulunan bir otomobil içerisinden kamera ile kaydedildi. Seyir halindeki tıraşı otomobil içerisinde kaydeden vatandaş, otomobilin farlarını yakarak sac tıraşa yardımcı olmaya çalıştı.
Kaynak: İHA
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