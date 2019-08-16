Seyir halindeki araçta yangın
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Adana'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:54 Kaynak: AA
'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Çukurova
ilçesi Batı Köprüsü Topalak mevkisinde Onur Aba idaresindeki 01 FK 432 plakalı otomobilin motorundan dumanlar çıkmaya başladı.
Bunun üzerine sürücü Aba, otomobili emniyet şeridine çekti.
Kısa sürede tüm aracı kaplayan alevleri diğer sürücülerle söndürmeye çalışan Aba, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
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