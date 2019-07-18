Seyir halindeki araçta yangın çıktı, sürücü kalp krizi geçirdi
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KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nın Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kalp krizi geçiren sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:06 Kaynak: İHA
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli
'nın Lüleburgaz
ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kalp krizi geçiren sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Alınan Bilgiye göre, Evrensekiz
Lüleburgaz istikametinde seyir halinde olan H.G yönetimindeki otomobili, motorundan çıkan arıza nedeniyle alev aldı. Araçtan indikten sonra kalp krizi geçiren H.G 112 Acil Servis
ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Lüleburgaz itfaiye ekiplerince yanan araç söndürüldü. H.G isimli şahısın hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. - KIRKLARELİ
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