Seyir halindeki araçtan atladı, yardımcı olmak isteyenlere saldırmaya kalktı

ANKARA - Başkentte İstanbul Yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilden alkollü olduğu anlaşılan bir kişi kendisini aşağı attı.

Ankara'da gece saatlerinde akıl almaz bir olay yaşandı. Eşinden ayrı olan ve ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle, alkollü bir şekilde eski eşinin evine giden ismi belirlenmeyen kişi oğlu tarafından geri kendi evine götürüldüğü esnada kendisini araçtan aşağı attı.

Olay İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. O anları gören vatandaşlar araçlarını durdurup kendini aşağı atan vatandaşa yardım etmeye çalıştı. Üstü başı yırtılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişi kendine yardımcı olmak isteyen vatandaşlara zorluk çıkardı. Alkollü kişi olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerine de saldırmaya kalktı. Zor bir şekilde sedyeye konulan şahıs oğlu ile beraber hastanenin yolunu tuttu.