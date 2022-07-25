Seyir halindeki askeri araç alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki askeri araç alev alev yandı

25.07.2022 18:05
Seyir halindeki askeri araç alev alev yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki askeri araç alev alev yandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki askeri araç alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Bartın istikametine seyir halindeki askeri araç, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Eskiatça mevkiine geldiği sırada aniden alev aldı. Sürücü, motoru yanmaya başlayan aracı durdurarak yolun kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. - KASTAMONU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki askeri araç alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki askeri araç alev alev yandı - Son Dakika
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