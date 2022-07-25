Edinilen bilgiye göre, Sinop 'tan Bartın istikametine seyir halindeki askeri araç, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Eskiatça mevkiine geldiği sırada aniden alev aldı. Sürücü, motoru yanmaya başlayan aracı durdurarak yolun kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halindeki askeri araç alev alev yandı - Son Dakika

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