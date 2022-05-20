Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı

20.05.2022 15:01

Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandıSAKARYA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü alev topuna döndü.

Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı

SAKARYA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü alev topuna döndü. Otobüsün içerisinde bulunan yolcular tahliye edilirken, yangın otobüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan belediye otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi ulaşım hattında sefer yapan 54 FH 070 plakalı belediye otobüsünün motor kısmı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alevleri fark eden otobüs sürücüsü aracı yol kenarına çekerek, kendini ve otobüste bulunan yolcuları tahliye etti. Sürücünün durumu haber vermesi üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kısa sürede büyüyen yangında otobüs adeta alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği esnada karşı şeritte uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürme çalışmalarını ise vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda alarak izledi. Meydana gelen yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı

YORUMLAR
500
BELEDİYENİN SULAMA ARACI ALEV ALEV YANDI BELEDİYENİN SULAMA ARACI ALEV ALEV YANDI 25 ton atık plastik yüklü tır alev alev yandı 25 ton atık plastik yüklü tır alev alev yandı
Kaynak: İHA

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