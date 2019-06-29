Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki beton mikseri devrildi
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Seyir halindeki beton mikseri devrildi

43 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi.

Seyir halindeki beton mikseri devrildi, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi.

Kayıkçılar köyü mevkiinde Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan özel bir firmaya ait S.Y. yönetiminde 06 FB 1609 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza sonrasında sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başladı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:19 Kaynak: İHA
Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa
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