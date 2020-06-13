Seyir halindeki çekici alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki çekici alev alev yandı

ANTALYA - Korkuteli- Fethiye karayolu Kızılcadağ mahallesi mevkiinde seyir halindeyken alev alan çekici yandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken sürücü yara almadan kurtuldu

Edinilen bilgiye göre Mehmet Faik Şenay idaresindeki 09 CEF 78 plakalı çekici, Korkuteli'nden Denizli istikametine giderken henüz belirlenemeyen bir sebepten alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı tamamen sardı. Mehmet Faik Şenay, araçtan kendisini atıp 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürmek işlemini gerçekleştirdi. Araç, söndürülerek yediemin otoparkına çekildi.