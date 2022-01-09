Seyir halindeki cip alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki cip alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeki bir cipin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 16 BYB 16 plakalı cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu A.H. isimli sürücü aracından duman çıktığını fark edince yol kenarına park etti. Daha sonra ise araç bir anda alevlere teslim oldu. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçtan yükselen alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının cipin motor hortumunun patlaması sonucu çıktığı öğrenilirken, yangın sonrasında cipin kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.