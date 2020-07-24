Seyir halindeki çöp kamyonu böyle yandı

Rusya'da seyir halindeki bir çöp kamyonunun dorsesinde yangın çıktı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Rusya'nın Tolyatti kentinde seyir halindeki bir çöp kamyonunun dorsesinde yangın çıktı. Kamyonun arkasından yükselen alevler, siyah dumanlar ve patlamalara rağmen, sürücünün yoluna devam ettiği görüldü. Rusya İçişleri Bakanlığı, yangının söndürüldüğünü ve yaralanma olmadığını duyurdu. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan görüntülere yaptıkları yorumda yaşanan olayı ünlü 'Mad Max' ve 'Ghost Rider' filmlerine benzetti.