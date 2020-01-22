Son Dakika › Güncel › Seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı - Son Dakika
Seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı
7 saat önce
Osmaniye'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Osmaniye'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hüseyin Aydemir (32) idaresindeki 73 AAF 097 plakalı gübre yüklü tırın dorse lastikleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, dorseyi tırdan ayırarak itfaiyeyi aradı.
Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, dorse kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika Polisin kumar baskınında panikleyen şahıs, balkonda mahsur kaldı Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir Son Dakika: Manisa Valisi Ahmet Deniz: Akhisar'da 5-6 metruk binanın yıkıldığı bilgisi var Depremin merkez üssü Akhisar'dan ilk görüntüler geldi