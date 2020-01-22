Seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı - Son Dakika

Seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı

7 saat önce

Osmaniye'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüseyin Aydemir (32) idaresindeki 73 AAF 097 plakalı gübre yüklü tırın dorse lastikleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, dorseyi tırdan ayırarak itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, dorse kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı

Osmaniye, İtfaiye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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