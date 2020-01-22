Seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı - Son Dakika

Hüseyin Aydemir (32) idaresindeki 73 AAF 097 plakalı gübre yüklü tırın dorse lastikleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

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