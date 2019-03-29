Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç, Alev Alev Yandı
1 saat önce
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı, belirlenemeyen nedenle alev aldı.
ÇORUM'un Osmancık
ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, araç, kullanılamaz hale geldi.
Osmancık- Kamil yolunda, Hasan Kartal
(62) yönetimindeki hafif ticari aracın motor bölümü, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kartal ve yanındakiler, araçtan inerek, alevlerden son anda kurtuldu. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Hafif ticari araç, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:53 Kaynak: DHA
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