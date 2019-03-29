Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç, Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç, Alev Alev Yandı

1 saat önce

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı, belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç, Alev Alev Yandı, System.String[]
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, araç, kullanılamaz hale geldi.

Osmancık- Kamil yolunda,  Hasan Kartal (62) yönetimindeki hafif ticari aracın motor bölümü, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kartal ve yanındakiler, araçtan inerek, alevlerden son anda kurtuldu. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Hafif ticari araç, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:53 Kaynak: DHA

İtfaiye, Osmancık, Çorum, Güncel
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