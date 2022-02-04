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SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

04.02.2022 14:33

TEKİRDAĞ'da seyir halinde olan hafif ticari araç alev alarak yandı.

TEKİRDAĞ'da seyir halinde olan hafif ticari araç alev alarak yandı. Kullanılamaz hale gelen aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Dereağzı mevkisinde meydana geldi. H.Ö.'nün kullandığı 59 ES 669 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Aracın bir anda yanmaya başladığını fark eden sürücüsü H.Ö., yanındaki bir kişi araçtan inip, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan aracı söndürdü. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangının söndürülmesinin ardından araç kullanılamaz, hale geldi.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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