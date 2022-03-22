Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

22.03.2022 01:21
Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

BURSA'da, seyir halinde alev alan hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

BURSA'da, seyir halinde alev alan hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi İhsaniye Caddesinde meydana geldi. Salim Dereli yönetimindeki 16 BSM 65 hafif ticari araç, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü Dereli, park ettiği aracını terk etti. Alevler büyüyerek tüm aracı sardı. Çevredekilerin yangın tüpleriyle alevlere müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın yarım saatte söndürüldü.Yanan araç demir yığınına dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
YORUMLAR
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Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Osmangazi, Tragger, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika


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