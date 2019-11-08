Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki halk otobüsü alev aldı
Son Dakika Güncel Seyir halindeki halk otobüsü alev aldı

Seyir halindeki halk otobüsü alev aldı

7 saat önce

Karabük'te seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1065. Sokak'ta seyir halinde olan Kamil Yılmaz yönetimindeki 78 BT 068 plakalı özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev alan otobüsün yandığını gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yakıt deposundan çıktığı düşünülen yangını kısa sürede söndürürken, otobüsün boş olması faciayı engelledi. Ekipler yangının çıkış nedeni için inceleme başlattı.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem/İHA)

Seyir halindeki halk otobüsü alev aldı

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:15 Kaynak: İHA
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