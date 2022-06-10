Seyir halindeki halk otobüsü bir anda alev aldı

BURSA Bursa'da seyir halindeki terminal hattı halk otobüsü alev aldı. Yolcular ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Beşevler mahallesi İzmir yolu caddesinde meydana geldi. İddiaya göre terminalden yola çıkan 93 numaralı halk otobüsünden bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Otobüsün arkasında seyreden otomobil sürücülerinin uyarısıyla otobüsü durduran şoför ve yoldan geçen diğer sürücüler yanan araca yangın tüpleriyle müdahale etti. Yolcularla dolu olan otobüsün motor kısmı kısa sürede alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürürken, polis ekipleri İzmir yolu caddesindeki trafik akışını tek şeritten sağladı. Söndürülen otobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Çıkan yangında yaralanan yada etkilenen olmazken facia teğet geçti.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.