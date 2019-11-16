Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki halk otobüsü yandı (2) - DÜZCE
Son Dakika Güncel Seyir halindeki halk otobüsü yandı (2) - DÜZCE - Son Dakika

Seyir halindeki halk otobüsü yandı (2) - DÜZCE

6 saat önce

Düzce'de özel denetimli halk otobüsü, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Düzce'de özel denetimli halk otobüsü, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar- Güzelbahçe seferini yapan Sinan Taş idaresindeki 81 ER 405 plakalı Düzce Belediyesi denetimli özel halk otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark ederek hemen otobüsü yol kenarına çeken sürücü Taş, yolcuları araçtan indirerek kendi imkanlarıyla otobüsteki yangını söndürmeye çalıştı.

Kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamı saran alevlere ihbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri de LNG yakıtlı otobüsün patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki halk otobüsü yandı (2) - DÜZCE

Güzelbahçe, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:03 Kaynak: AA
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