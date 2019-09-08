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Seyir halindeki halk otobüsü yandı, yanan otobüse bakan sürücü önündeki otomobile çarptı

54 dakika önce

Seyir halindeki halk otobüsü yandı, yanan otobüse bakan sürücü önündeki otomobile çarptıDÜZCE - Düzce'de motor kısmından alev alan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü korkuya neden oldu.

Seyir halindeki halk otobüsü yandı, yanan otobüse bakan sürücü önündeki otomobile çarptı

DÜZCE - Düzce'de motor kısmından alev alan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü korkuya neden oldu. Yanan otobüse bakmaya çalışan bir sürücü ise önündeki otomobile çarptı.

Yangın; öğlen saatlerinde Düzce'de Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Kervan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kalıcı Konutlar bölgesinden Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Dursun Usoğlu idaresinde ki 81 DP 753 plakalı denetimli özel halk otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar, araçlarını durdurarak otobüste ki yangına yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştılar. Ancak vatandaşların müdahalesi yetersiz kaldı ve alevler bir anda otobüsün arka kısmını kapladı. Otobüs içinde yolcu bulunmazken, alevlerin büyümesi sonucu olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Merak kaza getirdi

Diğer yandan olay yerinin 100 metre ilerisinde kavşaktan dönen ve yangına bakmak isteyen iki otomobil çarpıştı. Kazaya, olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale ederken, kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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