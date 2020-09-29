Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı, çarpışmasının etkisiyle otomobillerden birisi yol... - Son Dakika

Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı, çarpışmasının etkisiyle otomobillerden birisi yol kenarındaki panoya çarptı

ÇORUM - Çorum'da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman D. yönetimindeki 19 AAJ 893 plakalı Fiat Egea marka otomobil Göğüs Hastalıkları Hastanesi yanında Metin A. yönetimindeki 19 ABA 149 plakalı Fiat Tempra otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Metin A. yönetimindeki otomobil kaldırıma çıkarak yol kenarında bulunan panoya çarptı. Kazada her iki araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kaza anında yaya geçidinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Kazada yaralanan sürücü Metin A., sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Göğüs Hastalıkları Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.