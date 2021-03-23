Seyir halindeki iki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Seyir halindeki iki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU - Kastamonu'da seyir halindeki iki otomobil çıkan yangında alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sepetçioğlu Sokak üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAD 913 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halinde iken yangın başladı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm aracı kapladı. Otomobilde bulunan 5 kişi, araçtan duman çıkması üzerine durdurarak kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yanan aracı söndürdü.

Bir diğer yangın ise Kastamonu-Taşköprü karayolunda Şeker Fabrikası mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki sürücüsü ve markası öğrenilemeyen otomobil, aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevlere teslim olan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.