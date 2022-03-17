Seyir halindeki işçi servisine taşlı saldırı - Son Dakika
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Seyir halindeki işçi servisine taşlı saldırı

17.03.2022 20:10
Seyir halindeki işçi servisine taşlı saldırı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken bir grubun taş attığı işçi minibüsünün camları kırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken bir grubun taş attığı işçi minibüsünün camları kırıldı. Aynı saatlerde iki aracın daha taş atılması sonucu zarar gördüğü öğrenildi.

Çorlu'da saldırgan bir grup, işçi servisini taşladı. Olay, gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi ile Cemaliye Mahallesi'ni birbirinden ayıran Çorlu - Çerkezköy yolunun bağlandığı Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Fabrikaya işçi götürmek üzere yola çıkan işçi servisi, ilçeden çıkış yaptığı sırada cadde üzerinde küçük yaşta bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Aynı saatlerde de iki aracın daha atılan taşlardan zarar gördüğü ifade edildi.

Saldırı sonrası yaralanan olmazken, minibüsün camları kırılırdı. Daha önce de taşlı saldırıya maruz kalan birçok araçta maddi hasar meydana gelmişti.

Saldırganların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Seyir halindeki işçi servisine taşlı saldırı

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Yaralı çocuğa polisten yardım eli Yaralı çocuğa polisten yardım eli Çatıdan düşen genç ağır yaralandı Çatıdan düşen genç ağır yaralandı

Tekirdağ, Saldırı, Çorlu, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki işçi servisine taşlı saldırı - Son Dakika


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