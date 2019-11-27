Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü - Son Dakika

Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

7 saat önce

Malatya'da seyir halindeki bir kamyonda henüz bilinmeden bir nedenle yangın çıktı.

Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü, System.String[]

Malatya'da seyir halindeki bir kamyonda henüz bilinmeden bir nedenle yangın çıktı. Sürücünün yara almadığı olayda kamyon alev topuna döndü.


Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nden geçen Malatya- Kayseri karayolunda ilerleyen bir kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücü durumu fark ederek hemen aracı durdurup aşağı indi. Alevler kısa sürede kamyonu sararken, çevredeki vatandaşlar da korku dolu gözlerle olan biteni izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, kamyonun ön kısmı tamamen küle döndü.


Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Kayseri, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:46 Kaynak: İHA
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