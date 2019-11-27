Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

Malatya'da seyir halindeki bir kamyonda henüz bilinmeden bir nedenle yangın çıktı. Sürücünün yara almadığı olayda kamyon alev topuna döndü.

Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nden geçen Malatya- Kayseri karayolunda ilerleyen bir kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücü durumu fark ederek hemen aracı durdurup aşağı indi. Alevler kısa sürede kamyonu sararken, çevredeki vatandaşlar da korku dolu gözlerle olan biteni izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, kamyonun ön kısmı tamamen küle döndü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)