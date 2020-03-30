- Seyir halindeki kamyon damperinin lastikleri yandı - Son Dakika

- Seyir halindeki kamyon damperinin lastikleri yandı

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeki kamyon damperinin lastikleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabük- Eskipazar Karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. İsmail Çalış idaresindeki 41 TT 560 plakalı kamyon damperinin lastikleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alevleri gören sürücü aracı durdurdu. Çekiciyi damperden ayıran sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede yangını söndürürken, sıkışan trafik tekrar ulaşıma açıldı.