Seyir halindeki kamyon devrildi; sürücü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki kamyon devrildi; sürücü yaralandı - Son Dakika

Seyir halindeki kamyon devrildi; sürücü yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te kontrolü kaybedilen kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Seyir halindeki kamyon devrildi; sürücü yaralandı, System.String[]

Bilecik'te kontrolü kaybedilen kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.


Alınan bilgileye göre, Süleyman A. idaresindeki 11 EL 420 plakalı kamyon, Bilecik- Yenişehir yolu Taşçılar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri soruşturma başlattığı öğrenildi. - BİLECİK

Yenişehir, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
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