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Seyir halindeki kamyonda yangın

1 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında seyir halindeki meyve yüklü kamyon yandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında seyir halindeki meyve yüklü kamyon yandı.

Alınan bilgiye göre, M.R.B. idaresindeki 33 ADD 282 plakalı mandalina yüklü kamyonun, O7 Avrupa Otoyolu ile Kuzey Maramara Otoyolu bağlantısında Ankara istikametine seyir halindeyken tekerlekleri alev aldı.

Sürücünün yangın söndürme tüpüyle müdahalesine karşın yangın aracı sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyon kullanılamaz hale geldi.

Marmara, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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