Seyir halindeki kamyonda yangın! - Son Dakika

Malatya'nın Arapgir ilçesinde seyir halindeki kamyonda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Arguvan-Arapgir karayolu Narmikan mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. - MALATYA