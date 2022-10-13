Seyir halindeki kamyondan yükselen dumanlar paniğe neden oldu - Son Dakika
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Seyir halindeki kamyondan yükselen dumanlar paniğe neden oldu

13.10.2022 13:32

Seyir halindeki kamyondan yükselen dumanlar paniğe neden oldu Batman kent merkezinde seyir halindeki hafriyat kamyonundan dumanlar yükseldi.

Seyir halindeki kamyondan yükselen dumanlar paniğe neden oldu

BATMAN - Batman kent merkezinde seyir halindeki hafriyat kamyonundan dumanlar yükseldi. Kamyon sürücüsü ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Olay, Batman- Siirt çevre yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 72 ACA 763 plakalı hafriyat kamyonunun motor kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan dumanlar araç sürücülerine ve çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sürücü kamyonu yolun kenarına çekerek hafriyat kamyonundan çıkan dumana çevredeki vatandaşlarla birlikte müdahale ederek kontrol altına alınarak büyük bir facia önlendi. Bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Olay sonrası hafriyat kamyonunda maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki kamyondan yükselen dumanlar paniğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki kamyondan yükselen dumanlar paniğe neden oldu - Son Dakika
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