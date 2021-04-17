Motor kısmı alev alan kamyonet küle döndü - Son Dakika

Motor kısmı alev alan kamyonet küle döndü

Motor kısmı alev alan kamyonet küle döndü Antalya'nın Kemer İlçesi'nde seyir halinde motor kısmından alev alan kamyonetin ön kısmı küle döndü.

Motor kısmı alev alan kamyonet küle döndü ANTALYA - Antalya'nın Kemer İlçesi'nde seyir halinde motor kısmından alev alan kamyonetin ön kısmı küle döndü. Sürücü yangından yara almadan kurtuldu. Olay, saat 16.00 sıralarında Kemer- Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyfi T. kontrolündeki 07 YIH 03 plakalı kamyonetin motor kısmı, aniden alev aldı. Sürücü kamyonu durdurup inerken, yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyonun alevlere teslim olması ise yoldan geçen diğer araç sürücülerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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