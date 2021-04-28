Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

KAYSERİ - Niğde'de seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Niğde - Ulukışla karayolu Kolsuz köyü Kolsuz rampasında meydana gelen olayda seyir halindeki Eray M. yönetimindeki 51 KG 782 plakalı kamyonet yanmaya başladı. Yoldan geçen beton mikseri sürücüsü yangına mikserde bulunan su ile müdahale etti.

Yangında yaralanan olmazken kamyonet kullanılmaz hale geldi.