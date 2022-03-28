Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

28.03.2022 14:25
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Van-Özalp karayolu üzerinde seyreden bir kamyonet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Van- Özalp karayolu üzerinde seyreden bir kamyonet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Özalp karayolu üzerinde meydana geldi. Rıfat Akyüz isimli şahsın idaresindeki 06 S 8457 plakalı kamyonet bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kamyonet, Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı - Son Dakika
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