Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

31.05.2022 23:58
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki bir kamyonet aniden alev aldı.

Bursa'da seyir halindeki bir kamyonet aniden alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Orhangazi ilçesi Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede kamyonetin her tarafını sararken alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonete müdahale ederek söndürdü. Kamyonetin yanma anı ise cep telefon kameralarına yansıdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bursa'da arabanın motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı Bursa'da arabanın motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı Bursa'da araç yandı, Mudanya yolu kilitlendi Bursa'da araç yandı, Mudanya yolu kilitlendi
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kamyonet, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastane sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:51 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
21:43 Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 00:05:17. #1.13#
SON DAKİKA: Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement