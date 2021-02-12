Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü - Son Dakika
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Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

12.02.2021 22:03
Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet, yanarak kullanılmaz hale geldi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Karasu- Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Nihat Efe yönetimindeki 16 ALU 379 plakalı kamyonet, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Motordan duman yükseldiğini gören Efe, kamyoneti park ederek hemen aracı terk etti. Efe'nin aracı terk etmesiyle kamyonet alev topuna döndü. Sürücü ve çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri söndürdü. Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü
Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü
Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü
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Kaynak: DHA

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