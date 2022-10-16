Olay Koyunbaba Mahallesi Erdemil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden ve bir fırına ait olduğu öğrenilen kapalı kasa kamyonette elektrik aksamından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının ihbar edilmesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halindeki kamyonet cayır cayır yandı - Son Dakika

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