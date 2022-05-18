SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI - Son Dakika
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SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI

18.05.2022 10:46

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonet yandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonet yandı.

Çakallık Mahallesi Serik- Antalya D400 karayolunda seyir halindeki Zeki Karadeli idaresindeki 07 MBT 82 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü durumu fark edip, aracı yol kenarında durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında motor kısmından alev alan kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI
SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI
SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI
SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI

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Kaynak: DHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kamyonet, Antalya, Güncel, Son Dakika

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