Seyir halindeki kamyonet yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki kamyonet yandı

25.07.2022 19:30
Seyir halindeki kamyonet yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mazı Mahallesi'nde seyir halindeki 20 BE 950 plakalı kamyonette yangın başladı. Aracın motor kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü aracı durdurup yangını söndürmek istese de alevler, kısa sürede büyüdü. Yardım istenmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik aksamından çıktığı tespit edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
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Bodrum'da çatı katında ve kamyonette çıkan yangınlar söndürüldü Bodrum'da çatı katında ve kamyonette çıkan yangınlar söndürüldü Bodrum'da binaların arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü Bodrum'da binaların arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Tragger, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki kamyonet yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki kamyonet yandı - Son Dakika
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