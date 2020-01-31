Seyir halindeki kamyonetin tekeri çöken yola sıkıştı - Son Dakika

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Seyir halindeki kamyonetin tekeri çöken yola sıkıştı
6 saat önce
Hatay'da seyir halindeki kamyonetin tekerleği yolun çöken kısmına sıkıştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:22 Kaynak: AA
Hatay'da seyir halindeki kamyonetin tekerleği yolun çöken kısmına sıkıştı.
Antakya ilçesi Kocaabdi Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde seyreden Burak Cebeli idaresindeki 31 E 0375 plakalı içecek taşıyan kamyonetin tekerleği, henüz belirlenemeyen nedenle çöken yola girdi.
Tekeri çukura düşen kamyonet, çekici yardımıyla kurtarıldı.
Mahalle sakinleri, önlem amacıyla çukurun etrafında taş koyup yetkililere haber verdi.
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