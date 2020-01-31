Seyir halindeki kamyonetin tekeri çöken yola sıkıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyir halindeki kamyonetin tekeri çöken yola sıkıştı - Son Dakika

Seyir halindeki kamyonetin tekeri çöken yola sıkıştı

6 saat önce

Hatay'da seyir halindeki kamyonetin tekerleği yolun çöken kısmına sıkıştı.

Hatay'da seyir halindeki kamyonetin tekerleği yolun çöken kısmına sıkıştı.

Antakya ilçesi Kocaabdi Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde seyreden Burak Cebeli idaresindeki 31 E 0375 plakalı içecek taşıyan kamyonetin tekerleği, henüz belirlenemeyen nedenle çöken yola girdi.

Tekeri çukura düşen kamyonet, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Mahalle sakinleri, önlem amacıyla çukurun etrafında taş koyup yetkililere haber verdi.

Seyir halindeki kamyonetin tekeri çöken yola sıkıştı

Antakya, Selçuk, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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