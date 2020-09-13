Seyir halindeki kamyonetin üzerindeki eşyalar arasında uyudular - Son Dakika

SAKARYA'da, eşya yüklü kamyonetin kasasındaki 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden eşyaların üzerinde uyuyarak, yolculuk etti.
Sakarya D-650 Karayolu üzerinde seyir halinde olan 11 AAD 219 plakalı eşya yüklü kamyonetin kasasında bulunan 2 gencin, eşyalar üzerindeki yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Gençler, kamyonetin kasasındaki eşyaların üzerinde tehlikeye aldırış etmeden uyuyarak, yolculuk etti. Düşme tehlikesi bulunan gençlerin o anları ise vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 15:59 - Kaynak: DHA
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