Seyir halindeki kamyonetin üzerindeki eşyalar arasında uyudular - Son Dakika

SAKARYA'da, eşya yüklü kamyonetin kasasındaki 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden eşyaların üzerinde uyuyarak, yolculuk etti.

Sakarya D-650 Karayolu üzerinde seyir halinde olan 11 AAD 219 plakalı eşya yüklü kamyonetin kasasında bulunan 2 gencin, eşyalar üzerindeki yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Gençler, kamyonetin kasasındaki eşyaların üzerinde tehlikeye aldırış etmeden uyuyarak, yolculuk etti. Düşme tehlikesi bulunan gençlerin o anları ise vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.